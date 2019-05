Messi rompió el silencio luego de la vergüenza en Champions League

Lionel Messi fue el encargado de hablar en la rueda de prensa previa al duelo de la final de la Copa del Rey contra el Valencia este sábado 25 de mayo. El argentino no aparecía en una rueda de prensa desde el año 2015, por lo que su presencia en la sala de medios era bastante importante.

"Fue un golpe muy duro el que recibimos y al vestuario le costó levantarse, se vio en el siguiente partido que nos tocó jugar. Fue durísimo, la verdad. Sí, fue duro. Y nada, esto es una final, es un título, tenemos la posibilidad de hacer un doblete, terminar bien dentro de lo que cabe el año y hay que ganar como todas las finales que jugamos", aseguró el argentino luego de ser preguntado por la derrota 4-0 contra Liverpool en Anfield.



El análisis de la derrota contra Liverpool fue bastante crítico y reconoció la superioridad del rival: "la verdad que no me puse a repasar el partido, pero con lo que viví en ese momento fue un partido muy similar a lo de Roma, donde entramos y rápidamente nos hacen un gol, empieza a trabajar la cabeza, que no puede pasar lo de Roma otra vez, reaccionamos bien, porque el primer tiempo no fue malo del todo, pero en el segundo no competimos, solo hubo un equipo dentro de la cancha, ese fue el mayor error. Lo peor y que no podemos perdonar es que no competimos. Nos dejamos pasar por arriba".



Sobre la pérdida de la final del Mundial de Brasil 2014 y la derrota contra Liverpool, aseguró que fue más dura la derrota con su selección: "sí, obviamente que sí, son dos cosas diferentes, peder una final del Mundial, el más importante de todos es una decepción grande, pero ir con 3-0 y que den vuelta son dos cosas totalmente diferente y es un golpe muy grande en las dos, tanto en el Mundial como ahora".



Al ser cuestionado por la continuidad de Valverde, Lionel Messi mostró su respaldo al técnico y demostró que quiere que siga: “me gustaría que el míster siguiera, como dije recién. Te puede gustar o no, pero el año pasado hicimos el doblete. Quedó manchado por la eliminación de la Champions y la manera que fue. Ahora peleamos por otro doblete, con una mancha mucho más grande. Si te pones a pensar, se han perdido dos partidos en dos años. El problema es cómo fueron. El resto del año fue bueno”.



"Después de cómo se dio todo este último tiempo, hablamos poco de la Copa América. Sí cuando fue el sorteo. Pero después de este último partido no comentamos mucho sobre lo que puede pasar en la Copa América. Tuvo un primer año espectacular, ayudó mucho tanto de titular como cuando iba al banco. Actitud muy positiva Estamos encantados de tenerlo. Es un grandísimo jugador y gran persona", comentó sobre su relación con Arturo Vidal y la Copa América que comienza en menos de un mes.





Lionel Messi fue bastante crítico y entregó la responsabilidad al grupo de jugadores y a el mismo. Reveló las sensaciones del equipo luego de la dura derrota y apoyó la continuidad de Ernesto Valverde en el equipo.