¿Otro paso afuera? Messi, la final perdida y una incómoda cláusula

Lionel Messi sufrió este domingo un nuevo quiebre en su relación con el FC Barcelona: sufrió la primera expulsión de sus 15 años de historia en el club.

Y no es que eso suponga nada particular, es más bien lo que hubo detrás de esa tarjeta roja, que fue producto de la impotencia.



Messi reaccionó de la manera más terrenal al ver cómo se hundía el barco en la final de la Supercopa de España, cómo su equipo desperdiciaba la ventaja que dos veces logró Griezmann y cómo, en el tiempo extra, el rival anotaba el 2-3 y no daba un solo espacio para cambiar la suerte: otra derrota más; otro título que se escapa; otra señal de que, con la nómina actual, no vendrán más celebraciones; otro golpe, al fin, a la maltrecha relación del capitán y su equipo.



El momento se suma a una cadena de desencuentros que arrancó con el célebre burofax (renuncia al FC Barcelona), siguió a la negativa del club a dejarlo ir, y se ha ido tejiendo día tras día en este mes de enero, cuando, según su contrato, estará habilitado legalmente para escuchar otras ofertas.



Él mismo admitió recientemente que el Barcelona estaba en una "muy mala situación", que no hay dinero para que Ronald Koeman transforme un equipo veterano que, una vez más, ha fallado en una instancia definitiva. Por si fuera poco, Emi Rousaud, excandidato a las elecciones presidenciales del club, afirmó que el salario actual del delantero era "insostenible", una realidad que ya había admitido la actual Comisión Gestora.



Y a todo esto, una perla más: una cláusula en el contrato de Messi que haría que, aún fuera de la institución, le siga cobrando al club hasta el 2025. Así, tal cual.



Según el diario Marca de España, Messi cobrará la friolera de 39 millones de euros al final de la actual campaña, que equivale a la mitad de la bonificación de 78 millones de euros que acordó cuando renovó por última vez su contrato en 2017. Ya cobró la otra mitad y, según el acuerdo, faltan ocho pagos separados durante cuatro años, que se pagarán aunque él juegue en otro club, incluso aunque le haga goles al FC Barcelona.



Se espera que Messi no tome una decisión definitiva hasta el final de su contrato, en junio próximo, y se sabe que Manchester City y PSG están a la expectativa. Sin duda, más derrotas en finales no ayudan a que su decisión sea quedarse. Y saber que igual cobrará, menos.