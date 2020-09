¡Barcelona, en llamas! Suárez y dos ídolos blaugranas apoyaron a Messi

Exbarcelonistas como Dani Alves, Neymar, Samuel Eto'o, Cesc Fábregas y Luis Suárez mostraron su apoyo al mensaje de Leo Messi en el que, en su despedida al delantero uruguayo, criticó la forma en la que el club azulgrana decidió prescindir de los servicios del punta uruguayo.



"Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada", escribió en su cuenta de Instagram Messi.

El exlateral derecho barcelonista afirma en su respuesta a dicho mensaje que "infelizmente es esa la realidad, que viene de hace tiempo".



"Solo se confirma año tras año¡ No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho, es sobre respeto y eso no lo saben¡ Sigue duro, que de alguna manera estamos allí", apunta el brasileño.



Su compatriota Neymar, delantero del París Saint Germain, es más escueto: "Increíbele como hacen las cosas", y Cesc Fábregas, medio del Mónaco, aplaude el mensaje de Messi, en tanto que el camerunés Eto'o apunta en otra respuesta que "la elegancia no se compra. Cuidate y piensa en ti".



Mientras tanto, el propio Luis Suárez, que este mismo viernes firmó como nuevo jugador del Atlético de Madrid y completó su primer entrenamiento a las órdenes de Diego Pablo Simeone, contestó el mensaje de Messi también con mucho cariño. "Gracias AMIGO por tus palabras pero MÁS GRACIAS por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia", escribió el charrúa.



"Estaré siempre agradecido al @leomessi HUMANO, al DIVERTIDO, y al SENTIMENTAL, porque al jugador todo el mundo lo sabe. No te olvides lo que te dije 'seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el UNO' y que 2, 3 ó 4 no empañen lo GIGANTE que sos para el club y para el mundo del fútbol".



EFE