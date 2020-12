‘Hay momentos que me gustaría pasar desapercibido’: Messi se sinceró

En España, la entrevista del programa ‘La Sexta’ con Lionel Messi está generando mucha expectativa. Hace unas semanas salieron a la luz algunas declaraciones del argentino hablando de su casi salida del Barcelona y este viernes se reveló otro fragmento.



Desde un lado más humano, el capitán culé fue sincero respecto a cómo cambió su vida con el fútbol. Incluso reveló que le gustaría, por momentos, ser un desconocido y vivir una vida normal.

“Es verdad que soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero sí que hay veces que me gustaría ser anónimo. y poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine a un restaurante”, expresó.

​

Este pensamiento va orientado, más que todo, hacia su familia. El hecho de poder salir con su esposa e hijos a cualquier lugar supone un problema por la cantidad de público que lo apresa. Consecuencias de ser, literalmente, una estrella mundial.



Ahora bien, Leo agradece el cariño que la gente le da alrededor del mundo, pero “hay momentos, sobre todo cuando estoy con mis hijos, que sí, que me gustaría pasar desapercibido”. Situación completamente entendible. La tranquilidad no se cambia por nada.

​

Así pues, la entrevista del argentino promete bastante por abordar todos los ámbitos de la vida del 10 blaugrana. Este domingo 27 de diciembre podrá disfrutarse la charla desde las 3:25 p.m. hora en Colombia.