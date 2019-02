Respira el Barcelona: Messi entrena y pide pista para el clásico

Luego de que este lunes realizara una sesión de fisioterapia, Messi saltó al césped de la ciudad deportiva del Barcelona junto a su compañero Luis Suárez para realizar el entrenamiento con el resto del grupo y así evaluar su estadio físico, previo al partido del miércoles contra Real Madrid, por la semifinal de la Copa del Rey.

Messi, que terminó con una contractura en el muslo derecho el partido de liga del pasado sábado contra el Valencia, según informó el club blaugrana, probó su estado de forma en la última sesión antes del encuentro contra el cuadro madrileño. Cabe recordar que Messi se perdió el clásico por liga en el que el equipo culé se impuso por 5 goles a 1.



Según informaciones de la prensa catalana, el jugador argentino tuvo una recuperación importante durante el fin de semana, sin embargo, ha tenido sensaciones contradictorias que no le permiten determinar que está al cien por ciento para enfrentar el encuentro en el Camp Nou, que se disputará a partir de las 3 p.m., hora colombiana.



El Barcelona ha insistido en que no hay gran preocupación por el estado del '10' y que no tomarán ningún riesgo con el jugador. El entrenador blaugrana Ernesto Valverde determinará este miércoles si Messi estará en la lista de convocados.