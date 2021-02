¡Se cansó! Zidane explotó en público contra quienes quieren sacarlo

Zinedine Zidane se hartó. No pasa muy seguido pero esta vez estalló. La actualidad de su equipo puede no ser la mejor pero, en su opinión, el trato que reciben él y Real Madrid hace tiempo que no es justo. Por se salió del libreto y lo dijo, por primera vez, en público.

Visiblemente enfadado, reinvindicativo y frentero apareció en la rueda de prensa de este viernes con ganas de atenderlos a todos... y así lo hizo.



"Me hacen reír. Me reivindico con los jugadores. Nos merecemos seguir peleando. El año pasado ganamos LaLiga. Dejadnos pelear. El año pasado, no hace diez años, ganamos LaLiga. Me haces reír con la pregunta. Hay que cambiar, sí. Sólo un pequeño respeto a todo esto. Me haces reír... Pero no pasa nada. Vosotros decís muchas cosas y hay que asumirlas. Decidme a la cara "te queremos cambiar", no sólo por detrás", dijo.



Su enfado fue aún más lejos: "lo que me hace reír es que me preguntéis por qué. Creo que soy el único que piensa que cada día estoy fuera. No sé. No estoy contento que me pregunten cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este tratamiento por parte de la prensa. Tengo la suerte de poder trabajar con este equipo. Ganamos la Liga el año pasado, espero un poco de respeto. Si no llegamos soy el primero que asumo mi responsabilidad. Estoy un poco enfadado, además llevo dos semanas encerrado en la jaula y tengo ganas de salir y demostrar que voy a pelear hasta el final", añadió.



Y a los críticos de siempre, un mensaje: "al fina vosotros hacéis vuestro trabajo. Un día estoy fuera, otro día un poco dentro... Si empatamos o perdemos estoy fuera... Eso es lo que estáis haciendo. Me enfado porque nosotros vamos a intentar hacer nuestro trabajo. Nosotros peleamos en nuestro trabajo y vosotros peleáis en el vuestro. Pero debéis respetar un poco nuestro trabajo".



Habló de la decepción que tiene Hazard por su nueva lesión y lo arropó, dijo que no sabe nada de la renovación de Sergio Ramos, aseguró que no renuncia a la Champions ni a la Liga, por mucho que la tabla no ayude y dijo que confía en Vinicius y que Odegaard se quiso ir aunque él le pidió que se quedara.



Pero la molestia, el hartazgo con las críticas al Madrid, lo acaparó todo: "Se habla de muchas cosas, de cambiar al entrenador y lo otro. No lo sé. Yo soy un afortunado. Si la gente quiere que lo deje, yo no lo voy a dejar. Y los jugadores, tampoco. Se habla mucho de situación incómoda. No estamos muy finos, es verdad, pero estamos animados a cambiar la situación".