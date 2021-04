¡Ni se acordó de Bacca! Tropiezo de Villarreal que lo aleja de Europa

Villarreal cayó por 1-2 contra Osasuna, resultado sorpresivo y especialmente inoportuno, pues ahora está fuera de la zona de clasificación a Europa League, aunque con los mismos puntos de Real Sociedad, por ahora dueño del tiquete.

Era una gran oportunidad para ascender en la tabla, pero el resbalón lo deja en el séptimo lugar (46 puntos), en un partido en el que el colombiano Carlos Bacca no llegó a salir del banquillo.



Salvo la polémica con el VAR, que resolvió como tiro libre una falta que parecía claramente dentro del área, poco para decir en la primera etapa.



Justamente la opción más clara a esa altura era ese tiro libre que obligó a la volada del arquero. Gaspar, cuando terminaba el juego, tuvo el único acercamiento del Villarreal, al 45+1. Chato partido a esa altura.



Para el complemento fue necesario echar mano de Gerrard Moreno, el hombre gol de los amarillos, pero su llegada no fue del todo feliz, pues un minuto después de su primer remate al arco, a los 63, llegó el gol de Osasuna: derechazo de Moncayola, al pase de Manu Sánchez, y ya el 0-1 pintaba para sorpresa.



Pero estaba Gerrard y esa es la mitad de las respuestas en el equipo de Emery: obligó al error de García, quien quiso cortar y acabó metiendo la pelota en su arco para el 1-1.



La revancha, sin embargo, sería para el visitante, que a los 73 aprovechaba la pasividad en la zaga local y de cabeza marcaba Budimir el 1-2.



Un manotazo de Herrera salvaba los tres puntos para el visitante en el remate cruzado de Gómez y otra vez se vestía de héroe el arquero al desviar el buen intento de Trigueros, volando a la escuadra.



Y así se irían el tiempo y el invicto y no había fortuna para un Villarreal que regaló un tiempo y luego ya no tuvo forma de cambiar el rumbo.