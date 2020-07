Turno para Setién contra el VAR: 'Hay situaciones que nos extrañan'

En FC Barcelona las críticas contra el arbitraje y el VAR se han ido sucediendo con tal frecuencia que casi parece que hubiera turnos. El de este martes, parece, es para el técnico Quique Setién.

“No he escuchado exactamente las palabras del presidente, pero creo que lo hizo con todo respeto. La realidad es que hay situaciones que a todos nos extrañan, en cuanto a la utilización de este instrumento que tenemos. En algunas situaciones concretas, en la misma acción, algunas veces se va a ver y en otras no. Tenemos una herramienta extraordinaria que no se está utilizando de la mejor manera o de una manera unificada, mejor dicho”, dijo Setién.



Su solución es la de todos: unidad de criterio en el uso del VAR: “Creo que habría que ponerse de acuerdo en aclarar todo esto, porque muchas veces te desconcierta. Por lo demás, cada uno interpreta a su manera lo que está pasando. Lo que si haría falta es que los colegiados y los que estén en el VAR unifiquen este criterio para saber si hay un contacto y van a verlo, pues hay que ir a verlos todos”, concluyó.



Sin entrar en más polémicas, dijo el estratega que se siente feliz, motivado y con todas las opciones claras para seguir luchando por LaLiga, a pesar de la distancia que ha tomado Real Madrid.



Para la prensa tuvo una atención especial: "La idea es que aquellas cosas que hemos hecho bien tengan continuidad con el paso de los partidos y luego mejorar algunos defectos o errores que podamos manifestar en ocasiones. Creo que hemos hecho muchas cosas bien; lo recalco porque sé que vosotros solo os manejáis por el resultado para decidir si un entrenador debe seguir o no. Este es el circo, pero yo tengo mi propio criterio, no me convencéis".