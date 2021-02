Que no se encariñen mucho en Atlético: inesperada cláusula de Suárez

Luis Suárez es el goleador de LaLiga con 16 anotaciones (uno más que su amigo Messi), su estado de forma parece en el pico mas alto y su apetito goleador, que nunca estuvo en discusión, es más voraz que nunca.

Y todo está al servicio de un Atlético de Madrid que apostó por el cuando el FC Barcelona le dio una salida de quinta. Es su justo premio.



Pero no fue un salto al vacío ni mucho menos: el contrato de Suárez, una estrella sí, pero ya veterano, se redactó con el más mínimo cuidado en los detalles, pues debía ajustarse a las maltrechas cuentas del Atlético en el año terrible de la pandemia. Eso es lo que explica la cláusula que se introdujo sobre la hora y que le permitiría al uruguayo irse en junio próximo.



Según informa el diario Marca de España, Suárez firmó por dos años pero con la salvedad de poder salir el 30 de junio a otro club que le ofreciera otras garantías, a sus 34 años de edad.



Obviamente esa cláusula, visto lo que se ha visto hasta ahora, con un entrenador que lo respalda y un club que le brinda todas las garantías, todo lo cual se nota en su rendimiento, no sería una preocupación para nadie en Atlético, que no imagina una salida de su rutilante fichaje. Pero está ahí... y las tentaciones abundan...