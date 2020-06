¿Se acabó 'la palomita' de James? Real Madrid y su plan ante Mallorca

Real Madrid es nuevamente líder de Liga de España y de hoy en adelante tendrá que jugarse, de manera literal, la cabeza en cada salida.

Y en ese juego mental el maestro es Zinedine Zidane: en medio de la celebración por sus 48 años de edad, saldrá a la cancha con una alineación inédita en el torneo, justamente la número 48.



Las novedades pasan por el regreso de lesionados por la ausencia del suspendido Casemiro, lo que no es un detalle menor. De hecho supone un gran reto: Valverde, el sustituto natural, tendrá la obligación de marca y es muy probable que a su lado se abra espacio para jugadores con más vocación ofensiva. Palabras más, palabras menos, para Isco.



Después de dos semanas de baja, el mediocampista está a tope y seguramente tendrá minutos, un poco para desatorar el ataque. Será, como no, el jugador que ocupe la posición de James en el pasado duelo contra Real Sociedad (triunfo 2-1). Es duda Sergio Ramos por un golpe en la rodilla, pero se dice desde Madrid que no quiere perderse un solo juego para no arriesgar la Liga y está dispuesto a hacer cualquier esfuerzo.



Será un día feliz para el 'madridismo' pues coincidirán seguramente en el campo Isco y Asensio al menos unos minutos y ya Hazard, con el descanso que tuvo, también está disponible.



Será una nueva oportunidad para un Zidane que, hasta aquí, ha utilizado 19 jugadores: "solo le faltan cuatro pupilos por sacar; Brahim, Areola Altube y Javi Hernández. Son baja Nacho, Lucas, Jovic y el sancionado Casemiro", apunta el diario ABC.



Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Mendy, Militao (o Ramos), Varane, Marcelo; Valverde, Kroos, Isco (o Modric); Rodygo, Benzema, Hazard.



Mallorca: Reina; Sastre, Xisco, Raillo, Sedlar, Gámez; Dani Rodríguez, Baba, Feba, Lago Júnior y Abdon.



Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)