En España se hacen pregunta oportuna: ¿Suárez no puede ser suplente?

Los resultados desfavorables del FC Barcelona en las últimas dos salidas, que han significado un distanciamiento claro de Real Madrid en la pelea por el título, ha dado para todo en España.

Ya pocos recuerdan que Luis Suárez tuvo a Barcelona dos veces arriba en el marcador en Balaídos y que volvía a marcar tras cinco meses de baja por lesión.



Ahora, a la luz de los resultados, esos tantos no garantizaron el triunfo contra Celta, lo cual le dio dos puntos de ventaja al Madrid, que pueden ser ahora 4, tras el empate 2-2 contra Atlético de Madrid.



La diferencia es que en esta última ocasión se discute su aporte, que estuvo lejos de lo esperado: "Solo se le vio en la primera parte en una discusión con el linier. En la segunda ni eso", sentenció sobre su balance el diario Mundo Deportivo.



Tan bajo fue esta vez su rendimiento que el diario Marca de España se preguntó: "¿Hay miedo de cambiar a Suárez?"



La calificación del atacante fue la peor para dicho medio: "Partido gris del uruguayo. Apagado entre los dos centrales, apenas conectó con Messi y tampoco dispuso de ninguna ocasión clara. Pasó de puntillas por un partido que puede decidir una Liga".



Aunque en un comienzo el DT Setién valoró los goles del 'Pistolero' contra Celta y lo prefirió sobre Griezmann, en el transcurso del juego no entendió qué hacer con él, no apostó a tiempo por el francés cuando todavía había algo más que hacer para no dejar escapar LaLiga y prefirió sacrificar a Vidal, el más claro del equipo en defensa y en ataque, para refrescar el ataque antes que sacar al intrascendente atacante.



​Y llama la atención porque no solo era un cambio cantado sino que fue Suárez quien ventiló las diferencias entre Setién y el vestuario en Balaídos y lo dejó en evidencia, justo en este momento crítico de LaLiga.



¿Inmunidad por su cercanía con Messi? Esa es la duda hoy.