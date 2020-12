¡Honestidad brutal! Messi repetiría burofax y hasta hace guiño a MLS

Lionel Messi concedió una entrevista exclusiva a diario Sport de Barcelona en la que habló de lo divino y lo humano, después del episodio de la renuncia y en medio de una temporada en marcha y en la que las cosas no siempre han salido como se espera.

La pregunta del millón: ¿seguirá Messi en el FC Barcelona la próxima temporada? El contrato expira en junio de 2021, no hay renovación ni negociación para ello y para el capitán solo es claro hoy que cumplirá su contrato. No dio una sola pista de su continuidad, después de eso, en el FC Barcelona: "No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos".



Salvo sorpresa de última hora, este viernes Primero de enero de 2021 ya podrá negociar como agente libre con cualquier club. Otro puñal al corazón de los catalanes...



Y no sería la única. "¿Volverías a enviar el burofax?", le preguntaron. Y él respondió: "Sí, porque es una manera de hacerlo oficial. En los últimos seis meses le dije al presidente que me iba, pero él me decía que no y lo quise hacer oficial".



Messi dijo que tenía decidido renunciar incluso antes de la salida de su amigo Luis Suárez: "Lo tenía decidido antes del despido de Luis Suárez, pero me pareció una locura lo que hicieron, por cómo se fue. Se marchó gratis, pagándole su contrato y a un equipo que lucha por lo mismo que nosotros".



Para dar otro golpe al hincha culé, hasta hizo un guiño a otra liga: "Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, vivir esta experiencia. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no piensa en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco". Lo que sabe con certeza es a dónde no iría nunca: "Es imposible que vaya a Madrid, ni al Atlético".



Sobre la posibilidad de ir a PSG, dirigió la pregunta a un amigo brasileño: "A Neymar habría que preguntarle por qué dijo que íbamos a jugar juntos. Tenemos un grupo de whatsapp con él y Luis Suárez... El último mensaje con Neymar fue sobre el sorteo de Champions. Yo no quería enfrentarme con él ahora", añadió.



La conclusión no da ninguna pista sobre un cambio de opinión respecto de su decisión un par de meses: "No sé si voy a irme, pero si me fuera, me gustaría irme de la mejor manera y poder volver en un futuro al club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá que siempre que venga, haga bien las cosas para levantar títulos importantes"