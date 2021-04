¿Motivo para ilusionarse con el título? Números que alcanzó Barcelona

Barcelona ganó este lunes con un agónico gol de Ousmane Dembélé (90') y tuvo que sufrir más de lo debido frente al Valladolid. El equipo blaugrana sigue soñando con el título de Liga de España y mantiene la ilusión pues los números lo respaldan. Es colíder a un punto del Atlético de Madrid, además, lleva una seguidilla de seis triunfos, que lo han mantenido en la pelea.

A propósito de esos 18 puntos de 18 posibles en sus últimas salidas, el reconocido experto en datos español, Mister Chip, publicó un dato que alimenta esa ilusión en Barcelona.



"El Barcelona ha sumado 51 puntos de 57 posibles en sus últimos 19 partidos de La Liga. Solo un equipo (el Real Madrid) no fue campeón después de tener una racha como esta (o incluso mejor) y ya le ha pasado tres veces (2008-09, 2009-10 y 2014-15)", trinó el periodista, quien además recordó que Barcelona no ganaba un partido de La Liga en casa con un gol tan tardío desde el 14 de septiembre de 2013, cuando Alexis le marcó al Sevilla a los 93'.



La próxima cita de Barcelona será nada más y nada menos que frente al Real Madrid, el próximo sábado (2:00 pm). Después de eso se enfrentará a Getafe, Villarreal, Granada, Valencia, Atlético de Madrid, Levante, Celta de Vigo y Éibar. El elenco braulgrana no pierde desde diciembre de 2020, cuando cayó 2-1 con Cádiz.