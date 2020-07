Ni la inversión millonaria salvó a Espinosa y al Espanyol del descenso

No hay milagros cuando las cosas van cuesta abajo. No lo hubo para un Espanyol que tuvo siempre la presión encima y que no encontró la manera de enderezar su rumbo, ni siquiera con la obligada pausa del coronavirus covid-19.

Espanyol, el equipo del colombiano Bernardo Espinosa, ha tenido una muy mala temporada 2'19/2020 y ha dejado en el camino a tres entrenadores (David Gallego, Pablo Machín y el ‘Pitu’ Abelardo) sin lograr evitar el desenlace final.



De hecho el actual, Francisco Joaquín Pérez Rufete, fue quien ideó la actual esta plantilla como director deportivo y quien la administró como DT. SIn embargo, no habrá sustitución en su caso sino que se le confiará la tarea de planear el regreso.



Espanyol ha dejado también en el camino una inversión millonaria de 40 millones de euros en refuerzos, incluyendo al colombiano, una cifra récord en su historia. Han pasado factura los errores y la imposibilidad de encontrar reemplazos fiables para Hermoso y Borja Iglesias, dos fichas clave.



La esperanza es firmar el regreso de inmediato, el próximo año sobre esta fecha, como ha pasado en las anteriores cuatro ocasiones en que el equipo se ha ido al descenso. ¿Lo logrará con la actual administración? Es la gran duda de los analistas.