¡El derbi no ha terminado! Cruce de palos entre Atlético y Real Madrid

Pasó un día y la amargura de unos y otros por el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid no termina.

Todo pasa por el polémico penalti, por supuesta mano de Felipe, que el juez Hernández Hernández no sancionó en favor del Madrid, después de ver la jugada en el VAR.

“En el primer tiempo hay una jugada que lógicamente ha terminado siendo decisiva. El VAR le pide que vaya a ver la jugada para que él decida. Nosotros entendemos que es penalti. La pelota golpea en la mano y toma la decisión que él considera. No hemos tenido suerte. Hernández Hernández, de nuevo”, dijo Emilio Butragueño, portavoz del Real Madrid.



Y casi de inmediato respondió el Atlético con un trino en su cuenta de Twitter: "Critican hasta los aciertos. Algunos está acostumbrados a tener siempre viento a favor".

Critican hasta los aciertos...

Para Zidane no hay discusión: "Es el árbitro quien decide. No cambia nada. Si pita penalti es penalti y, si no, es que para él no lo hay y no va a cambiar. Lo importante para nosotros es estar en el partido y hacer lo que hicimos. Sabemos que es una labor difícil. El árbitro ha mirado la jugada y luego ha decidido. Nosotros tenemos que respetar la decisión”, dijo.



Para Simeone la ocasión da para recordar una polémica mano de Ramos contra Eibar: "Me gusta el Var, ha mejorado el fútbol y es más justo. Me decían también la mano de Ramos en Eibar... Es muy difícil para los árbitros tener un criterio, está abajo, arriba, en el aire, en el piso", deslizó, con algo de ironía.