Mala noticia para el FC Barcelona: larga lesión para ‘Kun’ Agüero

El FC Barcelona confirmó este lunes, 9 de agosto, que la lesión de Sergio el ‘Kun’ Agüero es mucho más grave de lo que parecía. El atacante argentino se perdió el partido del Trofeo Joan Gamper contra Juventus, pero estará ausente por más tiempo.



Uno de los fichajes para esta temporada pasa malas horas, pues se detectó una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha. Lo peor: estaría unas 10 semanas fuera de las canchas, así que su debut con el club azulgrana deberá esperar.



Agüero no puede caminar por sí mismo, anda en muletas porque no puede apoyar su pie derecho, y por eso no se le vio en el partido de presentación ante la afición, y ni siquiera asistió al evento de despedida de Lionel Messi.