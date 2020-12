¡Tremenda 'vendida'! Koeman pone en evidencia a topo del FC Barcelona

Lejos de tener calma en el camerino, FC Barcelona ha tenido en las últimas horas una razón más para las suspicacias.

El autor es nada menos que el técnico Ronald Koeman y el señalado, según reveló el periodista Juan Irigigoyen, del diario El País, es Riqui Puig.



Según la versión, el DT le dijo, delante de todo el vestuario: "Tú eres un filtrador", recién empezaba la temporada.



El futbolista de 21 años de Matadepera recibió desde ese momento un golpe del que no se ha recuperado, pues en la temporada casi no ha contado.



Los medios catalanes parten de la revelación para resumir otros cruces que tuvo el jugador en anteriores administraciones: Valveder no lo consideró nunca en sus planes, Setién le dio minuto al comienzo pero hizo caso a las quejas de los veteranos y acabó excluyéndolo y ahora, con Koeman, las sospechas de nuevo juegan en contra de quien es considerado una de las promesas de la plantilla.