Otro grande de Europa desechó la oportunidad de tener a Coutinho

Philippe Coutinho vive, tal vez, sus peores momentos de su carrera futbolística y ahora se convirtió un problema para Barcelona. El brasileño podría no ser tenido en cuenta, pero tampoco encuentra un club para salir.



En la mañana se mencionó que tenía una importante oportunidad de irse a Arsenal, sin embargo, la opción no se daría.

El diario 'As' de España confirmó que el club gunner no está interesado y que hasta el momento no ha hecho acercamientos con el futbolista para intentar ficharlo.



Por el momento, Coutinho sigue entrenando con Barcelona, pero su futuro parece que puede estar lejos de este club.