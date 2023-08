Barcelona, atento al mercado: Xavi pide esfuerzos para nuevos fichajes

El FC Barcelona dirigido por Xavi Hernández terminará en las próximas horas su pretemporada y se terminará de preparar para una nueva campaña. El objetivo principal será, como siempre, imponerse en los torneos locales del fútbol español, además, deberá revertir la situación adversa en las últimas ediciones de la UEFA Champions League.



Ahora bien, las últimas horas han sido complicadas al interior del club debido al creciente rumor de la salida del Ousmane Dembelé, quién en un principio sería una de las piedras angulares en el proyecto de Xavi para esta temporadas.

Si bien varias fuentes han comentado que la decisión del francés no ha sentado bien al plantel y el estratega se sintió traicionado debido a que en días pasado el futbolista había anunciado su deseo de ganar la 'Orejona' con el cuadro culé, además que también se hablaba sobre una eventual renovación, el Barcelona no descansará en el mercado de fichajes y buscará su remplazo de manera inmediata. Al igual que el extremo, hay otras posiciones que deben reforzar antes del comienzo de la actividad oficial.



Varios nombres han sonado pero por ahora, todo se mantiene en rumores.



La defensa:



Hace muchos años que el Barcelona tiene un problema con los laterales. De hecho, hasta la temporada pasada recibió una buena noticia y es que Alejandro Baldé se consolidó como reemplazo de Jordi Alba por el sector izquierdo y en este curso será el titular. Ahora, la incognita está en el lado derecho del campo pues Sergiño Dest no ha terminado de convencer y Sergi Roberto, que puede desenvolverse como defensor, no ha sido regular.



La opción más clara que se maneja dentro del club es Iván Fresneda, jugador de 18 años del Real Valladolid, por el que ofertaría una cima superior a los 10 millones de euros. El defensor formó parte de las divisiones inferiores del Real Madrid y ya ha jugado con la Sub-18 y Sub-19 de la Selección Española. Joao Cancelo es la otra variante, sin embargo, su fichaje será más complicado.

Centrocampista:



Ikay Gundogan llegó en el presente mercado para reforzar el centro del campo, sin embargo, el Barcelona aún desea reencontrarlo con un futbolista con el que compartió en el Manchester City: Bernardo Silva. A pesar del interés, que se maneja desde hace días, el equipo español sabe que será complicado debido a las exigencias que provienen de Inglaterra y la situación económica actual. Giovani Lo Celso sería la opción "low cost".