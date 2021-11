Xavi, al estilo de Jorge Luis Pinto: el nuevo decálogo del Barcelona

La llegada de Xavi Hernández al Barcelona ilusiona al equipo, hinchas y todo lo que rodea al cuadro catalán. El plan de trabajo arrancó hoy, con todo el plantel a disposición y buscando que engranen prontamente la nueva idea del español. Dentro de ese plan, van detalles que no solo están incluidos en lo que concierne a la cancha, sino que tocarán temas fuera de ella.



De acuerdo a información del Diario AS, Xavi impondrá una nueva idea, pero, buscando compromiso al máximo y responsabilidad “los pilares de su proyecto se basan en el orden y la exigencia” en ese sentido, habrá nuevas directrices, las cuales estarán ligadas a la disciplina.



El mismo lo dijo en rueda de prensa “cuando hemos tenido orden y disciplina, las cosas han ido bien, pero cuando no hemos tenido orden ni disciplina, todo se ha torcido y ha acabado mal”.



Con información del Diario AS, antes mencionado, este es el decálogo de normas, a las que se acogerán los jugadores del Barcelona.



1. Los jugadores deberán llegar una hora y media antes del entrenamiento: los entrenamientos arrancaban a las 11 a.m. y los deportistas llegaban media hora antes o 20 minutos, por mucho. Los futbolistas deberán estar para lo que será la preparación del entrenamiento, además, de lo que será la alimentación. Xavi buscará tener conversación con jugadores en específico.



2. El personal deberá estar dos horas antes: el estratega y sus colaboradores estarán antes. Buscarán preparar todo al respecto de los entrenamientos.



3. Todos comerán en la sede deportiva: desde el desayuno, hasta el almuerzo, todo será vigilado específicamente por el cuerpo técnico y por los nutricionistas.



4. Regresarán las multas: eran inexistentes en el plantel actual pues “los futbolistas son suficientemente profesionales para saber lo que tienen y lo que no tienen que hacer”.



5. Sanciones económicas: todo irá desde el retraso a la llegada de los entrenamientos “si un jugador llega tarde, pagará la más leve, 100 euros, a la segunda sanción, serán 200, pero si repite una tercera, se elevará a 400 y así sucesivamente”.



6. Llegadas tarde a la casa 48 horas antes del partido: se prohíbe el ingreso luego de la medianoche a sus hogares, dos días por reloj antes del compromiso estipulado.



7. Alineación por mérito: los mejores en cada sesión, serán los elegidos para la alineación titular.



8. Asuntos extradeportivos: todo evento que esté fuera de lo deportivo será vigilado por el cuerpo técnico, siendo admitido siempre y cuando no perjudique su rendimiento.



9. No más actividades riesgosas: “se acabó ver a un jugador haciendo surf o yendo en bicicleta eléctrica” esto será considerado como “falta muy grave”.



10. Buena imagen: dentro y fuera del terreno deben mostrar una conducta intachable, siendo prohibidas aquellas actitudes “reprobables”.