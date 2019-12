Tensión por el Barça-Real Madrid: estas son las medidas de seguridad

En España no se habla de otra cosa que del clásico Barcelona vs. Real Madrid, que se disputará el próximo miércoles en el Camp Nou, a partir de las 2 de la tarde, hora de Colombia. Pero el interés no se centra en lo deportivo sino en las extremas medidas de seguridad que se adoptarán para garantizar la seguridad de público, deportistas y demás personas implicadas en el espectáculo. Todo esto surge ante la amenaza del grupo independentista de invadir el terreno de juego y de otros eventos que obstaculicen el normal desarrollo del juego.

Este viernes se conoció que unos 1.000 mossos d'Esquadra estarán encargados de garantizar la seguridad del entorno del estadio del Barcelona y que el dispositivo de seguridad contará en total con 3.000 efectivos, incluyendo a la seguridad privada del club blaugrana.



Las autoridades de la Generalitat y el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra garantizaron la celebración del partido y advirtieron que actuarán ante cualquier eventualidad, dentro de un dispositivo que es superior al habitual en este tipo de partidos.



Explicaron que el dispositivo tendrá dos fases: la primera tendrá un cordón de seguridad a partir de la mañana del 18 de diciembre con filtros y controles, y que garantizará el acceso al partido de los jugadores y árbitros, y la segunda se centrará en el acceso del público y el partido en sí.



De otro lado, se vio en los alrededores del estadio que el plan de seguridad de ya fue activado con los primeros registros hechos por los agentes de seguridad. Los Mossos entraron en los parqueaderos del estadio.



Por su parte, el movimiento independentista llamado Tsunami Democràtic, convocó a 18.000 manifestantes para ese día con el fin de reivindicar sus posiciones políticas durante el transcurso del Clásico Barça-Madrid. El movimiento acusó a la prensa de Madrid de inventar noticias y aclaró que su intención es dar visibilidad a la "situación de excepcionalidad que sufre Cataluña".