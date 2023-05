¿Dos nuevos candidatos? Real Madrid prioriza la llegada de un atacante

Real Madrid necesita un nuevo delantero de área. La temporada de Karim Benzema, referente en el ataque blanco, no fue la esperada y, a falta de nombres de peso para reemplazarlo, Flortentino Pérez tendrá la dura tarea de buscar a un '9' de cara a la próxima campaña.



Harry Kane, Lautaro Martínez, Duzan Vlahovic, entre otros, son los delanteros de renombre que han sonado, sin embargo, Fabrizio Romani reveló que Roberto Firmino, que saldrá de Liverpool, estaría siendo considerado.



Ahora, Diario AS dio a conocer un sorpresivo nombre, y no por su temporada, sino por su edad. Se trata de Joselu, delantero de 33 años de Espanyol, que no jugaría en segunda división y el recorte económico de no estar en la máxima categoría, lo llevaría al Real Madrid, equipo que lo vio crecer y en el que tiene dos goles en 18 minutos con el primer equipo blanco (temporada 2010-11 bajo las órdenes de Jose Mourinho).