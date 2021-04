¡Lo que hizo Granada! Cuentas de Atlético, Madrid y Barcelona por Liga

Granada logró un sorpresivo, inesperado pero sobre todo emocionante triunfo por 1-2 en casa del FC Barcelona y, literal, prendió fuego a la pelea por el título.

Esa victoria hace que solo Atlético de Madrid, con 73 puntos, dependa de sí mismo... aunque no es tan simple. Ganando los 15 puntos en disputa nadie logrará arrebatarle el título a Simeone, pero en la jornada 36 tendrá que ganarle al FC Barcelona en el Camp Nou. Si pudo Granada, por qué no ellos, dirán. Pero hay que hacerlo...



Además, Atlético visita a Elche en la próxima jornada, después recibe a Real Sociedad, luego al Osasuna y cierra visitando al Valladolid. Un pleno de victorias y ya está, sin mirar otro resultado.



Ahora, un pinchazo beneficia de inmediato a Real Madrid (71 puntos), que tiene un calendario con un solo obstáculo grande, pero con una trampa: recibe a Osasuna, después al Sevilla de Lopetegui que está buscando su cupo a Champions, luego visitará al Granada, que acaba de hacerle el daño al FC Barcelona; visita a Athletic Bilbao y el cierre será en casa contra Villarreal.



Al equipo de Messi (71 puntos) le espera una visita al Valencia, el duelo directo contra el Atlético en el Camp Nou, una visita más al Levante, el duelo en casa cotnra Celta y el cierre de visita contra Eibar.



Significa que el FC Barcelona debe hacer lo suyo y esperar que el Real Madrid pierda puntos en el camino, pues tiene las de perder en el desempate por duelos directos: vale recordar que terminó 1-3 en el partido del Camp Nou y 2-1 en el disputado en el Alfredo Di Stéfano.



De esta manera solo el equipo de Koeman, por virtud del Granada, no depende de sí mismo para lograr el título, pero tiene a su favor un Madrid irregular, que no tiene tan garantizado un pleno de cinco victorias.