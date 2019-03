Las alternativas del Atlético por las salidas de Godín y Filipe Luis

Las salidas de Diego Godín y Filipe Luis, bastiones de la defensa de Atlético de Madrid, para la próxima temporada, parecen inminentes. El uruguayo y el brasilero, jugadores importantes para el esquema de Diego Simeone, no continuarían para la próxima temporada y su ausencia, sumada a la de Lucas Hernández, quien ya firmó con Bayern Múnich, dejaría más que golpeado al equipo colchonero.

Con base en ellos, desde la dirigencia del equipo rojiblanco ya empezaron a analizar alternativas y apuntan a dos jugadores que actualmente disfrutan de un gran nivel, pero que desde su actuación en la Champions League, incrementaron notablemente su valor en el mercado: Nicolás Tagliafico y Matthijs de Ligt, ambos de Ajax y quienes son dos de los más buscados por diferentes clubes.



Tagliafico, compatriota de Simeone y uno de los que deberían llegar fijos al cuadro colchonero, ha mostrado su capacidad por la banda izquierda, con Argentina también ha dado pruebas de su nivel y brilla internacionalmente en un puesto en el que no abundan los jugadores. De Ligt, por su parte, es un jugador que dio el salto en la presente Champions y que con su talento, empezó a llamar la atención de los equipos más importantes de Europa.



Y aunque de momento no hay nada definido, pues ni Godín, ni Filipe Luis han firmado, lo único claro es que para reemplazarlos habrá que invertir mucho dinero y que en caso de que no sea por Tagliafico y el holandés De Ligt, las alternativas serían Alex Telles de Porto y Rubén Díaz de Benfica.