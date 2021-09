Reinaldo, feliz de la vida: pedido de LaLiga pensando en Eliminatorias

La Selección Colombia se ilusiona con futbolistas provenientes de la máxima competición española...



LaLiga ha pedido al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento de los partidos Real Madrid-Athletic Club y Granada-Atlético de Madrid, de la novena jornada de la Liga Santander, por la ampliación de fechas de la ventana de la Fifa para la Conmebol.



En un comunicado, el torneo anunció los horarios de la citada jornada, que se jugará entre el sábado 16 de octubre y el lunes 18, y confirmó que no fija horario ni fecha para esos partidos.

"Esta situación se debe, como ya ocurrió en la Jornada 4, a la solicitud por parte de LaLiga al Comité de Competición de la RFEF, en el día de hoy, del aplazamiento de los citados partidos por el hecho ya conocido de la ampliación por parte de la FIFA del período internacional de selecciones Conmebol hasta el jueves noche previo (14 de octubre, madrugada del viernes 15 en España) y que afecta, entre otros, a los citados clubes que deben disputar sus encuentros oficiales de UEFA Champions League el martes 19 de octubre", señaló.



LaLiga añadió que la solicitud al Comité de Competición es "coherente con el aplazamiento ya concedido para la Jornada 4" e "intenta paliar en lo posible los irreparables daños causados por una decisión que atenta contra la integridad deportiva de la competición".



Con motivo de la anterior ventana de la FIFA para partidos internacionales y la ampliación de las fechas para la CONMEBOL, LaLiga pidió al Comité de Competición el aplazamiento de los encuentros de la cuarta jornada Barcelona-Sevilla y Villarreal-Alavés, que estaban previstos para el 11 de septiembre dentro de la cuarta jornada.



Competición denegó la solicitud en base al artículo 239 de su Reglamento, que establece que la suspensión de partidos solo se autorizará por razones de fuerza mayor y que los clubes no podrán argumentar para ello no poder disponer de determinados futbolistas por haber sido llamados por sus respectivas selecciones.



LaLiga impugnó la decisión de la RFEF ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) y solicitó medidas cautelares, que el organismo estimó el pasado día 7, en una decisión que consideró "respetuosa" con todas las partes "atendiendo a la inmediatez y haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas".



La RFEF mostró su rechazo a la decisión del CSD por entender que es contraria a su reglamento y que el organismo que preside José Manuel Franco se atribuyó "una competencia que no tiene" al emitir su resolución, que adultera la competición.