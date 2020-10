Real Madrid, apenas ahí: ajustado triunfo contra Levante en LaLiga

Real Madrid se impuso, no sin dificultades, por 0-2 contra Levante en un partido en el que se perdió varias veces los goles de la tranquilidad y por poco acaba cediendo terreno en LaLiga.



Desde los 16 minutos ganaba Real Madrid, una gran jugada de Vinicius Jr que lo encumbró: le quedó la pelota tras un tiro de esquina, se perfiló, apuntó un con mucha calidad la puso lejos del alcance de Aitor. Y se iba el primer tiempo en un par de llegadas, casi siempre partiendo de Modric, con muy poco de Asensio y, quién lo diría, falta de precisión de Benzeman en la definición. Levante, tímido, no se enteraba que en el arco de enfrente se podía marcar.



Para el complemento desperdiciaban sucesivamente Vinicius y Benzema, el primero frente al arco, el otro tras un error en la salida de Levante que le dejó servida la pelota, y por ubicarla la estrelló en el palo.



Dos veces tenía que exigirse Courtois: primer al remate de Bardhi que resolvió con suficiencia y luego, a los 60, casi con suerte, salvaba con el pie una pelota que rebotaba en Casemiro y lo sorprendía jugado al palo contrario. ¡La suerte de ser tan alto!



Morales a los 62 de nuevo ser acercaría, pero con un tiro que se fue afuera, y crecía Levante el partido, parecía que apenas notaba, faltando ya menos de media hora de juego, para



A los 67 aparecería el VAR: se sancionaba una posible falta de Ramos en el cabezazo de su jugada de gol y varios minutos tardaría la revisión, que al final declaró: no gol. Más de 5 minutos perdidos para no cambiar la decisión.

​

Y l final, a los 94, por fin logró el de la calma Benzema: una salida de campo propio lo encontró habilitado y él, con mucha sangre fría, esperó al zaguero que aparecía para intentar cerrar, se lo sacó de encima y al arquero le puso el remate suficientemente alto. Gran definición para encumbrar a l Madrid y ubicarlo en la punta de la tabla de posiciones. ¿Quién diría que llegó a estar en riesgo la victoria, que Courtois fue salvador, que pudo ser empate? El fútbol y su particular justicia.