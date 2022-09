Vinícius Jr sigue contando con aliados: se espera una dura sanción

Real Madrid superó al Atlético de Madrid en el mismísimo Cívitas Metropolitano, anteriormente conocido como el Wanda. Con goles de Rodrygo y Federico Valverde, los blancos vencieron a los colchoneros que descontaron gracias a Mario Hermoso. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano y se volvieron a enfocar en el tema de Vinícius Jr.

Efectivamente, hubo celebración con baile incluido entre Rodrygo Goes que cuando anotó su gol, se acercó a Vinícius Jr y entre brasileños bailaron. Esto por la mecha que encendió Koke, capitán del Atlético de Madrid al decir que, si Vini festejaba con sus característicos pasos, tendría problemas con el estadio. La sangre de Brasil y Latinoamérica no se puede obviar, siendo celebraciones muy latinizadas. Sin embargo, las palabras de Jorge Resurrección no fueron positivas, y a partir de ese momento se desataron comentarios racistas en contra del ex Flamengo.



Koke intentó bajar la polémica diciendo que cada jugador celebra como quiere, pero antes había prendido la llama con el comentario hacia un posible baile en el Cívitas Metropolitano de Vinícius Jr. Este recinto deportivo fue un escenario hostil para el jugador del Real Madrid que apenas llegó, recibió comentarios racistas de la afición del Atlético de Madrid. El típico, “Vinícius, eres un mono”, no caló bien en los oídos de nadie, y menos de LaLiga.



Aunque se cometieron afuera del estadio, la competición no titubeará, y pasará una denuncia por escrita a la Comisión Antiviolencia por los comentarios contra Vinícius. No será el único insulto, pues a la hora del juego, el brasileño también recibió cánticos como, “Vinícius, muérete”, entre otros. Tras la queja de la competencia, quedará en manos del ente decidir si debe caerle una sanción al Atlético de Madrid, que se espera que sea económica.