El insólito momento: de las disculpas de la mamá al castigo del hijo

Barcelona ganó en su visita a Mallorca por 0-4 y brilló para seguir siendo el líder de la Liga de España. El conjunto azulgrana sigue en la parte alta y volvió como si no hubiera estado sin jugar por el covid-19. En su encuentro, hubo un insólito momento que marcó el fin de semana.



En pleno partido, un joven entró corriendo a sacarse una foto con Lionel Messi. El aficionado ingresó al campo con la camiseta de Argentina y causó uno de los momentos más inusuales, pues por el coronavirus todos los partidos deben jugarse sin hinchas y con contadas personas que estén en el estadio, según los protocolos.

Sin embargo, el joven logró ingresar y él mismo explicó la situación, aunque no logró su cometido: una selfie con Lionel Messi. “Lo tenía planeado desde antes del coronavirus. Messi es mi ídolo. Mi ilusión, mi sueño, es conseguir una foto con él, por eso llevaba meses, muchos meses, esperando este momento. He venido con mis amigos y, a los 40 minutos de juego, les he dicho ‘venga, que tengo que colarme’ y he saltado una valla de unos dos metros, he bajado tranquilamente las escaleras de la grada y he saltado al campo”.



Por otro lado, la mamá del joven habló y pidió disculpas públicas por lo sucedido. Además, contó el castigo que le espera al fan.



“Mi niño no era consciente de lo que hacía. Quiero pedir perdón en su nombre. Soy madre soltera con tres hijos y una situación económica mala. No volverá a pasar. Me llamó la policía y ahora tiene que trabajar todo el verano para pagar (la multa). Mi hijo aún es un niño y se dejó influenciar por sus amigos”, dijo en ‘Deportes Cuatro’. ¿Habrá valido la pena el castigo o fue irresponsable por parte del joven?