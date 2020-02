El fantasma que aterra al Madrid: repetir semana negra del fatal 2019

El clásico español suele aparecer en el camino de los protagonistas como una guadaña, a esta altura de la temporada: ganarlo todo o resignarse a pasar en blanco. Así de claro es el riesgo que se corre.

Y esta vez el Real Madrid vs Barcelona, que se jugará el próximo domingo (3:00 p.m.), no será distinto: el local llega tras unos días de vacilaciones, de sendas derrotas que amenazan el título de Liga y la continuidad en Champions League, mientras los catalanes llegan como líderes y aparecen con un futuro más despejado en el torneo europeo.



Y si bien dicen que los números no juegan y que las tendencias están ahí para romperlas, en el caso del club 'merengue' no solo cuentan sino que pueden llegar a ser una amenaza.



Real Madrid viene de 7 días aciagos: primero perdió en Liga contra Levante por 1-0 y le sirvió el liderato de LaLiga a su rival en el clásico y después en Champions, en el torneo que otras veces fue el bálsamo, comprometió seriamente el paso a cuartos de final al caer por 1-2 contra Manchester City. Todo muy inoportuno para los 'merengues'...



Eso pone mucha presión sobre el duelo de este domingo en el Santiago Bernabéu, donde una derrota puede ampliar a 5 puntos la diferencia con Messi y sus amigos, lo que puede no ser definitivo (33 puntos quedan en juego), pero sí marcaría tendencia y reviviría un fantasma que no hace mucho marcó al club madrileño. Eso por no mencionar que remontarle al City y sus dos goles de visitante, sin Ramos, tendría tinte de milagro.



¿Cuál es el terrible antecedente? Ocurrió justo el año pasado, en 2019, cuando entre el miércoles 27 de febrero y el martes 5 de marzo, el equipo blanco echó al traste toda la temporada.



El 27 de febrero, Barcelona lo derrotó en semifinales de la Copa del Rey (0-3) y luego le repitió la dosis en LaLiga, contra triunfo 0-1 en la jornada número 26.



Como colofón, Ajax lo marginó de la carerra por el título de la Champions en una llave de octavos de final que acabó, contra todo pronóstico, 4-1 en favor de los holandeses. Fueron cuatro derrotas en el Bernabéu, una marca que no se hacía desde 2004, cuando el DT era Carlos Queiroz.



Ese es el fantasma que espera matar el Real Madrid, que necesita hacer caso a la instrucción de su capitán y pasar la página de las derrotas inmediatamente, so pena de revivir la pesadilla de 2019.