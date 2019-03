¿Qué prefiere Florentino Pérez para Real Madrid, Neymar o Mbappé?

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no quiso pronunciarse este lunes acerca de si preferiría fichar al brasileño Neymar o al francés Kylian Mbappé, ambos futbolistas del París Saint-Germain.

Preguntado sobre con quién se quedaría si tuviera que elegir entre uno y otro, el mandatario blanco, que acudió a la 'VI Cena Pirata' que organiza el futbolista Esteban Granero, exjugador del Real Madrid, declaró: "Yo, con los dos".



Poco antes de estas palabras, había presentado en el Santiago Bernabéu a Zinedine Zidane como su nuevo entrenador. "Es una historia de amor desde hace dieciocho años entre el Real Madrid y Zidane. Es un día muy grande para el madridismo, está todo el mundo encantado. Habrá los cambios que tenga que haber. Revolución, no", indicó ante los medios "Es un hombre que produce entusiasmo, no solo en España, sino en el mundo entero.



He visto las noticias de fuera y es lo mismo", comentó también antes de acceder al acto celebrado en el Hotel Wellington de la capital de España. El presidente, al ser preguntado por una posible vuelta de Cristiano Ronaldo, dijo que el jugador portugués, ahora en el Juventus, "está bien donde está".



Asimismo, bromeó acerca de que Zidane pudiera interceder en un posible fichaje de Mbappé: "Él, que es francés y se lleva bien con Mbappé, podría hacer algo. Ahora se trata de acabar bien la temporada y preparar la que viene".