La razón por la que Barcelona no fichó a Benzemá: ¿Se arrepienten?

Karim Benzemá, hoy jugador del Real Madrid, pudo tener historia en el 2008 como futbolista del Barcelona, pero no se dio. El conjunto azulgrana, con la llegada de Pep Guardiola y la salida de Samuel Eto'o, buscó al francés para que integrara de sus filas, acuerdo que quedó a una sola firma de realizarse.

Según 'Marca' en España, Txiki Begisristain, secretario técnico de Barcelona en ese momento, se reunió con el jugador del Lyon, en ese entonces, para finalizar la vinculación. El encuentro se dio en Francia, pero Begisristain comentó que no le gustó lo que vio en el futbolista, pues no miraba a la cara.



En ese entonces, Benzemá tenía su gran inicio y su proyección con el Lyon, pero un grande del mundo, como Barcelona, sedujo su oído. Sin embargo, el secretario del club azulgrana también mencionó que no le gustaban las personas que lo rodeaban, que no miraba a la cara al hablar y la forma en que se dio la reunión en Francia.



Finalmente, el club decidió hacer caso a Begisristain y no contratar Benzemá, argumentando que podía ser una persona problemática en el club. Y lo fue, pero también tuvo un gran recorrido por Real Madrid, equipo en el que llegó en 2009, para empezar a hacer historia con el conjunto merengue.