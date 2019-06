La polémica camiseta de Real Madrid que generó críticas y burlas

Real Madrid apuesta por un nuevo equipo galáctico y busca jugadores de renombre para reforzar su plantel. Sin embargo, este viernes el equipo merengue no fue tendencia por esto aunque sí lo fue por su nueva camiseta de uso previo a los partidos, la cual se habría filtrado a través de las redes sociales.



La camiseta, que mezcla el un color claro con un negro marcando una especie de camuflaje, no se entiende bien qué es lo que quiere mostrar, lo cierto es que ha generado todo tipo de críticas y burlas tanto de hinchas como de rivales, pues no tiene nada que ver con la idiosincrasia del equipo, acostumbrado a otro tipo de colores.



Si bien la información oficial no ha confirmado este lanzamiento, el portal web que hizo la publicación suele ser, en la mayoría de casos, bastante certero con los adelantos, por lo que esta se convertiría en la indumentaria oficial de los merengues, que apenas han oficializado el primer kit de la temporada.



Esta sería la camiseta y estos son algunos de los comentarios que ha recibido: