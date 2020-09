Que le pregunten a Nacional, ¿qué pueden esperar de Almirón en España?

El nuevo entrenador del Elche CF, el argentino Jorge Almirón, afirmó este jueves durante su presentación oficial que dirigir al equipo ilicitano en la Primera División española supone un gran reto en su trayectoria deportiva.



El ex-Atlético Nacional, que estuvo acompañado por el director deportivo, Nico Rodríguez, y la directora general, Patricia Rodríguez, admitió que llevaba tiempo esperando esta oportunidad y elogió la trayectoria del anterior técnico, José Rojo ‘Pacheta’, al que no pretende hacer olvidar.



“Seguí mucho sus entrevistas y cómo se comunicaba. Ha hecho un gran trabajo y se ha ganado un lugar en el corazón de todos. Vivió un ciclo importante, pero yo también he ganado y me tocó irme de otros lugares”, explicó Almirón, quien recordó que “gracias a todo lo que hizo con su equipo puedo estar en Primera dirigiendo”.



Almirón, de 49 años, se marcó como prioridad “armar” la plantilla, ya que indicó que el comienzo de la competición está “a la vuelta de la esquina”. “Hay buenos jugadores que quedan del ascenso, pero queremos dar forma de otra manera a la plantilla”, avisó.



El técnico argentino aseguró que le gusta “el buen fútbol”, pero aclaró que el estilo del Elche dependerá del perfil de jugadores que pueda contratar. “Somos un equipo que asciende y por estadística es normal que estemos en los puestos de abajo. Quiero jugadores que lo den todo porque cada partido será una final”, explicó Almirón, quien lamentó lo “atípico” de la situación actual ya que le gustaría haber comenzado a trabajar con una base mayor de jugadores.



“La pandemia ha retrasado muchas cosas y hay que reorganizarse para empezar bien la competición”, insistió el preparador, quien confió en poder “motivar y seducir” a sus jugadores en la cultura del trabajo.“A mí me gusta el buen fútbol, pero lo primero es defender bien. No se puede jugar bien solo con atacar”, declaró el preparador, quien deseó formar un equipo “práctico, serio, inteligente y competitivo”, a imagen y semejanza del que logró el ascenso.



Almirón avisó a los jugadores del Elche que tendrán que trabajar duro “porque estar de paso en Primera no le sirve a nadie” y confió en que el club arregle los problemas con el terreno de juego porque el estado del césped “es nuestra carta de presentación para nosotros y nuestro estilo de juego”.



El entrenador se mostró partidario del consenso con Christian Bragarnik, propietario de la entidad, y Nico Rodríguez para la incorporación de los jugadores y afirmó desconocer que Diego Maradona, por el que mostró mucha admiración, estuvo en la órbita del equipo ilicitano para ocupar su banquillo.



EFE