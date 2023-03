Mbappé reactiva el novelón: posible fecha de llegada a Real Madrid

Kylian Mbappé es jugador del PSG, en teoría, hasta 2025. Pero como es fútbol y hay tanto dinero en juego, el eso podría cambiar en cualquier momento.

Desde España se asegura que no solo se irá del equipo parisino, con el que renovó en medio de un auténtico novelón, sino que finalmente sí llegará a Real Madrid.



Según el diario AS, no va a seguir dando la pelea en su país: "Ya hay fecha para que, por fin, el parisino pueda ser jugador del Real Madrid: verano de 2024. El francés, de 24 años, sigue totalmente decidido a hacer realidad el sueño de jugar en el Real Madrid. Ve que el tiempo pasa y en el PSG la ilusión de ganar una Champions se ha convertido en una utopía".



"Mbappé está convencido de dar ese paso y ya le ha transmitido a altas instancias del entorno madridista que será jugador blanco, como muy tarde, la temporada 2024-25", añadió la fuente.



Y aquí está el primer problema: la condición de los 'merengues' para entrar en la operación es que sea agente libre, lo cual tendrá que resolver el propio jugador con PSG pues no habrá transferencias millonarias. Se anticipa una negativa de los cataríes y alguna posterior pataleta del jugador, quien siente que ya cumplió y es momento de pensar en él: "Según fuentes cercanas al jugador, éste asegura que nada ni nadie podrá hacerle cambiar de parecer ni obstaculizar su marcha al Madrid. Ya ha servido a Francia, como le pidió el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron el año pasado", dice AS.

​

​La novela, que pensamos que había terminado con la renovación, apenas va por su segunda temporada. Vale la pena aprovisionarse de palomitas porque va a estar largo...