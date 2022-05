Benzema estalló: por fin habló de Mbappé y su portazo al Real Madrid

Luego de que Kylian Mbappé decidiera renovar su contrato con Paris Saint Germain hasta 2025, y no aceptar la oferta del Real Madrid, el club español y sus seguidores se sintieron traicionados por la estrella del fútbol francés.



Señalado por los merengues, Mbappé fue centro de críticas y hasta se le relacionó con Karim Benzema, compañero de selección, porque aparentemente el ‘Gato’ reaccionó en redes sociales por la decisión de su amigo de mantenerse en el PSG.



Sin embargo, Benzema estalló y respondió a las preguntas sobre Mbappé. El delantero del Real Madrid tuvo conversaciones con varios medios españoles, que no pudieron evitar consultarle por la decisión de Kylian.



A ‘Movistar Plus+’, le respondió que “no es momento de cosas pequeñitas”, pues el próximo sábado el Real Madrid enfrentará al Liverpool en la final de la Champions League. Así, minimizó a Mbappé y puso como prioridad la oportunidad de ganar un nuevo título.



¿Mbappé? ''No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas''. #NoticiasVamos pic.twitter.com/UrlN7xX63n — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 24, 2022

El medio que sí pudo sacarle declaraciones a Benzema, sobre el caso Mbappé, fue ‘El Chiringuito’. Josep Pedrerol, presentador y director del programa, le preguntó a Karim si se había sentido traicionado por su amigo.



“Cada uno tiene que estar enfocado en sus cosas. Si Mbappé, o cualquier jugador, quiere hacer algo, no debe llamarme. Cada uno define su futuro”, dijo el ‘Gato’.



Benzema continuó: “Que no venga al Madrid me sorprendió, como a todos. Pero él tiene sus cosas, ahora es jugador del PSG y ya está”.



Finalmente, Benzema aclaró sus publicaciones en Instagram y reveló a quién iban dedicadas.