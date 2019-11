Kroos se suma a molestia del Real Madrid con Bale por irse a Gales

La situación de Gareth Bale en Real Madrid pasó de castaño a oscuro y ya hasta sus propios compañeros lo cuestionan.

El último en sumarse a la molestia es Toni Kroos, quien ha cuestionado a lanzado una crítica directa: "Es un poco inconveniente cuando vas a tu equipo nacional pero después no juegas para tu club", dijo.



"Sufres una lesión, si, pero ¿después de eso si estás apto para tu equipo nacional otra vez... Tal vez no sea el mejor momento", añadió el alemán, curiosamente uno de los más cercanos al jugador galés en la plantilla.



Bale llegó lesionado de la selección de Gales en octubre y su recuperación, aunque avanza bien, según sus últimas apariciones en el campo, no dan para estar contra el Eibar, este sábado.



El propio Kroos reconoció que el galés parece no tener la cabeza al cien por ciento en el Madrid: "Estuvo a punto de dejar el club en el verano. Después de ese tipo de cosas, ambos (club y jugador) lo sienten, es difícil volver a la normalidad", añadió.







Aun así, le lanzó un comentario de defensa: "Tomando todo eso en consideración, tengo la impresión de que se ha motivado y ha tenido incluso notables actuaciones".



Real Madrid disputa el liderato en LaLiga y dispone de una plantilla amplia, mientras que Gales lo apuesta todo a su gran estrella, pues es penúltimo del grupo E en la eliminatoria a la Euro 2020 y un triunfo en la siguiente jornada es indispensable.