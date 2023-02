Real Madrid quiere 'robar' en el Bayern Múnich: un delantero gusta

Con las lesiones que ha tenido Karim Benzema, cada vez se hace más claro que el Real Madrid necesita a un delantero que pueda reemplazar al francés Balón de Oro. Karim no ha contado con la regularidad deseada por lesiones que lo han dejado afuera, y cuando Karim no está, el conjunto blanco lo sufre, como ocurrió contra el Real Mallorca que fue una derrota madrileña.



El Real Madrid ya sabe lo que es fichar jugadores del Bayern Múnich como lo hizo con Toni Kroos y David Alaba, además de los nombres que suenan como el de Alphonso Davies como el lateral izquierdo idóneo para suplir a Ferland Mendy que ha sufrido lesiones y a Eduardo Camavinga le ha tocado quedarse con esa posición.

Real Madrid quiere un delantero que pueda suplir a Karim Benzema y más encima por los malos resultados que han tenido varios delanteros como Luka Jovic, Mariano Díaz, Borja Mayoral entre otros que no han podido contar de buenos minutos en el campo de juego cuando deben reemplazar al francés. Por esta razón, el conjunto blanco ha puesto sus ojos nuevamente en el club bávaro con el talento de un campeón del mundo y subcampeón con Francia.



Se trata de Kingsley Coman que, de acuerdo con el periodista de Bild, Tobi Altschäffl mencionó que lo buscan desde España, pero el problema es que tendría que luchar con jugadores importantes como Vinícius Jr, Marco Asensio, Eden Hazard que tiene pie y medio afuera y Rodrygo.



Para el Real Madrid no será para nada sencillo quedarse con Kingsley Coman, pues en el Bayern de Múnich no quieren soltarlo fácil, ya que está blindado hasta el 2027. Carlo Ancelotti ya lo dirigió y puede acoplarse de la mejor manera al estilo de juego del italiano en el Real Madrid.