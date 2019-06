El detalle que mantendría a Keylor Navas y Gareth Bale en Real Madrid

Gareth Bale y Keylor Navas tenían altas posibilidades de salir del Real Madrid, pero un pequeño detalle podría mantenerlos en el club. El portero y atacante no estarían en los planes para la próxima temporada, pero podrían quedarse luego de presentar la camiseta del conjunto blanco.

Keylor Navas aparece en la camiseta de la próxima temporada. Foto: Tomada de Real Madrid

Ambos futbolistas hacen parte de los jugadores que presentaron la nueva camiseta del cuadro merengue para la temporada de 2020. Con un dorado especial, la nueva prenda generó expectativa.



No es común que un equipo presente su camiseta con varios futbolistas que vayan a salir del club para la próxima temporada. Keylor Navas y Gareth Bale salen en las fotos oficiales, por lo que tendrían una pequeña chance de quedarse.



No muy lejano, Bayern Múnich presentó su camiseta sin James Rodríguez, jugador que no iba a seguir en el conjunto bávaro y que finalmente cambiará de aire en la próxima temporada.