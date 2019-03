Keylor se sincera: ‘Con Solari no iba a jugar, eso estaba claro’

Uno de los jugadores del Real Madrid al que más le convino el regreso de Zinedine Zidane a la dirección técnica del cuadro blanco fue el portero costarricense Keylor Navas, quien vio como el club fichó a Thibaut Courtois, y luego tuvo poca oportunidad de jugar con Julen Lopetegui y luego con Santiago Solari. Navas habló en el programa de radio El Partidazo de Cope.

El portero, que en esta temporada 2018-19 solo ha jugado cuatro partidos de liga, no se guardó nada al hablar de Santiago Solari: “Tenía la sensación de que daba igual lo que hiciera en los entrenamientos. Pero siempre he tratado de ser un profesional”, aseguró.



Keylor confesó que la pasó muy mal especialmente el día del partido que cerró la fase de grupos de la Champions, contra el CSKA de Moscú, en el Santiago Bernabéu en el que Solari formó con un grupo suplente, pero ni siquiera allí tuvo cabida el costarricense.



“Cuando no jugué contra el CSKA fue un día bastante feo. Se le dio la oportunidad a casi todos mis compañeros y a mí no. Es difícil aceptarlo, pero lo acepté y le hice frente a la situación”.



El regreso de Zidane supuso un nuevo aire para Navas, quien fue titular en el partido contra el Celta de Vigo. El portero de 32 años no estaba en el 11 titular desde el 13 de enero cuando jugó contra el Betis.



“Estoy muy tranquilo con Zidane porque sé que si hablamos me va a decir la verdad”, dijo Navas, quien agregó una frase contundente cuando le preguntaron si Solari no le decía la verdad: "Hablé poco con él".