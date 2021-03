¡Keylor Navas se moja y señala al Real Madrid! La verdad de su salida

Cuando una buena parte de la crítica, el vestuario y varias leyendas del Real Madrid exigían un trato preferencial para su arquero Keylor Navas, el costarricense hizo las maletas y se fue. ¿Por qué?

Pasó un año y medio y por fin se sabe, de su boca, qué lo llevó a salir del equipo. La pregunta sobra: ¿si no es suficiente la triple corona de la Champions para disfrutar el respaldo masivo del club, entonces qué lo es?



El arquero salva a la afición y a sus compañeros de vestuario, entre ellos el colombiano James Rodríguez. Pero después apunta de frente contra quienes nunca estuvieron convencidos de su talento.



"Siento el cariño de todos aquí, en París. En España tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí. Estaré siempre eternamente agradecido a la afición del Real Madrid por el apoyo incondicional que me mostraron y que todavía hoy me muestran pese al hecho de haber cambiado de equipo. Y mis compañeros en el Madrid también creyeron siempre en mí. Aquí en el PSG las cosas son un poco diferentes. Todo el mundo cree en mí e intento corresponder a su confianza en cada partido", dijo en entrevista con la revista del PSG.



Decir sin decir el nombre del presidente Florentino Pérez, el responsable de la llegada de Courtois al club cuando hasta Zidane había dicho que estaba satisfecho con Navas, se puede leer entre líneas, en su respuesta.



Keylor cree que cada logro vestido de blanco fue por su propio mérito y destaca que no quiso nunca ser la sombra de nadie: "no intenté cuando llegué demostrar que era mejor que Iker y que mi carrera sería más exitosa que la suya. Simplemente he intentado aprovechar la oportunidad que me brindaron de trabajar duro, con humildad y de hacerlo lo mejor posible Y es también lo que he venido hacer a París, de dar el máximo y de levantar con mis compañeros el mayor número de títulos posibles, para los aficionados y por mi familia".



Las diferencias para el portero saltan a la vista: "son dos grandes equipos que intentan ambos entrar en la historia. Cuando he llegado a París he sentido el cariño del club, me han recibido increíblemente bien y eso es importante para mí", concluyó.