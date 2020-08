Dirigente de un gigante europeo le cierra las puertas a Lionel Messi

Los rumores sobre el nuevo equipo que tendría Lionel Messi cada vez son más fuertes, el argentino podría abandonar Barcelona en las próximas semanas, luego de una temporada difícil a nivel deportivo y de una relación rota con los directivos del club.

Con este panorama, uno de los dirigentes que salió a hablar de la situación del astro argentino, fue Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Múnich, quien frente a los rumores sobre el futuro de Lionel Messi, aseguró con total sinceridad, que en el club no se contempla la posibilidad de contratar al '10' de la celeste:



“No podemos pagar a un futbolista de estas dimensiones. No va adjunto ni con nuestra política, ni con nuestra filosofía. Para ser sincero, imaginar que Messi pueda abandonar el FC Barcelona, incluso, me entristece”, precisó el ahora ejecutivo, en un diálogo con Tuttosport.

Asimismo, el histórico exfutbolista señaló que es difícil ver a Messi con otra camiseta que no sea la del Barcelona, por lo que espera que el suramericano se retire en este equipo: "Leo ha escrito la historia de ese club y, en mi opinión, debería terminar su carrera con ellos. Hay aspectos internos y privados que no conozco y por eso no voy a interferir", finalizó.