Real Madrid tendrá dos bajas fundamentales: Ancelotti, a replantear

El delantero francés Karim Benzema no viaja a Pamplona y causa baja para el duelo de LaLiga ante Osasuna por "cansancio", según explicó Carlo Ancelotti, que no quiere correr riesgos con su capitán y tampoco podrá contar con el centrocampista alemán Toni Kroos por "gripe".



"Karim no estará mañana. Tiene un poco de cansancio y preferimos que recupere bien para estar listo para el martes. Toni (Kroos) sale de una gripe, todavía no ha entrenado y es baja mañana. Vuelve Hazard, que está bien, y Courtois", informó Ancelotti en rueda de prensa.

Descartó el técnico madridista que Benzema sufra ninguna lesión y su decisión es por precaución, para evitar que sufra cualquier contratiempo que le impida estar en los próximos partidos en los que el Real Madrid se enfrenta al Liverpool en la Liga de Campeones, al Atlético de Madrid en Liga y al Barcelona en Copa del Rey.



"Karim después del mundial lo ha hecho muy bien, ha marcado prácticamente en todos los partidos. El hecho de que no esté mañana no significa que esté lesionado. Sobre todo por su edad preferimos darle descanso para que tenga una buena condición toda la temporada", reconoció.



Ancelotti admitió que si el partido del sábado fuese el de la 'Champions' frente al Liverpool, tomaría la misma decisión con su jugador: "No estaría porque no queremos tomar riesgos con un jugador que está un poco cansado".



"A día de hoy hay muchos cansados porque en el segundo día después del partido es cuando notas más cansancio. El suyo es distinto porque vuelve de lesión. Lo hemos evaluado y preferimos no arriesgar. Si fuese el Liverpool mañana, no jugaría", sentenció.



EFE