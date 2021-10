Benzema tiene dura competencia pero da pelea: quiere el 'Balón de Oro'

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, reconoció que es "un sueño" personal ganar el Balón de Oro, y celebró estar entre los candidatos a un galardón que no gana un futbolista francés desde que en 1998 lo conquistara Zinedine Zidane.



"Estar en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro me hace muy feliz porque este trofeo fue siempre un sueño", reconoció Benzema en unas palabras que recoge la web del club. "Es un trabajo de mucho tiempo, en el que siempre he tenido la ayuda de mis compañeros de equipo y de mi club", añadió.



Benzema ha sido elegido 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' del mes septiembre, en el que fue decisivo poniendo su firma a siete goles en seis partidos. Firmó un triplete ante el Celta en el estreno del Santiago Bernabéu, un doblete frente el Mallorca, dio el triunfo en Mestalla ante el Valencia y marcó al Sheriff en la segunda jornada de la Liga de Campeones.



"Estoy muy contento. Quiero dar las gracias a toda la afición. Para mí es importante dar lo mejor cada partido y para estar a este nivel he tenido que trabajar mucho. Ojalá siga así", deseó.



El Real Madrid retoma el pulso de la competición tras el parón por partidos de selecciones y el aplazamiento de su jornada liguera, en una semana importante en la que debe reaccionar a las dos derrotas consecutivas que encajó. El Shakhtar Donetsk en Ucrania y el clásico del Camp Nou son sus próximas citas.



"Tenemos ahora por delante partidos importantes. El primero será de Champions League y es determinante. Será difícil y lo afrontamos fuera de casa, pero vamos allí a ganar", destacó Benzema.