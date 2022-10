¡Ya lo tenían listo! Sevilla confirmó su nuevo director técnico

Ya lo tenían cosechado, y ya todo estaba adelantado. Después de tres años y medio, y de buenas sensaciones con Julen Lopetegui, lo que inició de gran manera bajo la dirección técnica del ex Real Madrid no fue por el mejor camino en la presente temporada. Lejos de su mejor nivel, de un equipo que se caracteriza por estar en la pelea por competencias europeas, el cuadro sevillista no levanta cabeza.

La dirección deportiva del Sevilla, sumado a su presidente le dieron la última oportunidad a Julen Lopetegui mientras ya habían manejado conversaciones con su sucesor. En el Ramón Sánchez-Pizjuán, Lopetegui sabía que, sin importar el resultado, nada iba a cambiar su salida del banquillo, y más si era un marcador negativo como el 1-4 propinado por el Borussia Dortmund.



Lejos de un Sevilla competitivo, el club con Julen Lopetegui aparece en la decimoséptima casilla con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Una posición impropia del cuadro de Nervión, que deberá apretar el pie en el acelerador para escapar de plazas incómodas en el fondo de la tabla.



Afortunadamente, en las filas sevillistas, van con todo en busca de salvar el mal momento que están viviendo. Tras la salida de Julen Lopetegui, lograron atar a un viejo conocido en el banquillo: Jorge Sampaoli. Tras salir del Olympique de Marsella, el entrenador argentino ya se encuentra en Andalucía, y se estima que ya tenga su primera sesión de entrenamiento dirigiendo a sus jugadores.



Y es que, en el club no quieren perder ningún minuto más. Pero lo rápido a veces tiene sus consecuencias. Lo que sí es cierto, es que ya con Jorge Sampaoli pueden empezar a revisar los planes de trabajo del argentino, y detallar con intensidad la manera de volver a la competencia en España e intentar optar por lo menos por la Uefa Europa League, porque en el fondo de su grupo, ven complejo el tema después de la derrota contra el Borussia Dortmund.



Sin duda alguna, para Jorge Sampaoli será un reto más en su carrera. Pero, el argentino ya sabe lo que es trabajar en Sevilla y cuando llegó en el 2016, tomó las riendas en un momento complicado, pero logró recuperarse, firmar una primera vuelta impresionante segundos detrás del Real Madrid a solo una unidad. Además, en una temporada dirigió 53 partidos, ganó 27 partidos, 12 empates y 14 derrotas, números buenos a lo largo del año. Sampaoli dirigirá su primer juego enfrentando al Athletic de Bilbao.