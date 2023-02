Lionel Messi no regresará a Barcelona: cerradas las posibilidades

Lionel Messi, vigente campeón del mundo con Argentina sigue con un futuro incierto, pues tras rechazar la primera oferta de renovación del PSG, el astro aún no tiene definido si a final de temporada seguirá en el club.



Después de que el París Saint-Germain ofertara un contrato por una temporada más y luego recibir el no de del astro argentino, su representante y padre Jorge Messi tomó rumbo hacia la ciudad de Barcelona y eso especuló sobre un posible regreso de la estrella al equipo azulgrana.



Sin embargo, Jorge Messi fue claro a medios españoles y reconoció que su hijo no tiene contemplado para volver, pues no hay ninguna posibilidad de llegar siquiera a negociar un contrato.



"No creo que vuelva. No se dan las condiciones y ni hemos hablado”, dijo Jorge Messi, quien le cerró totalmente las puertas al Barcelona de tener de nuevo al argentino.



🔵🔴 Jorge Messi, CONTUNDENTE, sobre una posible vuelta de Leo al Barcelona



🛫 El padre del astro pasó por Catalunya, en medio de sus reuniones con el PSG para arreglar la renovación de su hijo.



No dio un "no" definitivo pero, según su palabra, parece difícil un regreso... pic.twitter.com/xU3kNZCyn9 — Diario Olé (@DiarioOle) February 16, 2023



Por ahora, Lionel Messi sigue vinculado a PSG, pero cada día que pasa sin dar luz verde a una renovación con el club francés, hace que los clubes de diferentes partes del mundo empiecen a preguntar por el vigente campeón del mundo.