Agente de Cristiano, reunido con presidente del Barcelona: ¿traición?

Gran polémica en territorio español por cuenta de Cristiano Ronaldo. Este lunes se reunieron Jorge Mendes, representante del jugador, con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, para tratar varios temas de futbolistas relacionados al club: salidas, llegadas, cesiones...



Según ha informado la prensa española, Mendes y Laporta se reunieron en un "reconocido restaurante" de Barcelona con el fin de tantear el terreno respectó a los movimientos nominales en este mercado de fichajes veraniego.



El diario AS encendió el revuelo pues anunció que entre los nombres que había sobre la mesa estaba el de Cristiano, quien habría pedido al Manchester United que lo dejase libre para negociar con otro club.



​“El presidente azulgrana y el agente del astro portugués tratan en estos instantes las posibilidades que existen para que el exmadridista pueda recalar en la filas azulgrana este verano”, detalló el citado medio.



Incluso se reveló que hace un año Laporta ya había buscado a CR7: “Joan Laporta ya tanteó la posibilidad y la disponibilidad de incorporar a Cristiano el verano pasado, pero la delicada situación económica del club le impidió siquiera un planteamiento serio a esta cuestión. Finalmente, el crack cambió Turín por Manchester”.



​En este orden de ideas, el Barça no solo daría un golpe a su eterno rival sino que además, dice la fuente, mandaría un mensaje al Bayern Múnich, cuadro que se rehúsa a dejar ir al polaco Robert Lewandowski. Vale recordar que si los bávaros no venden ya al delantero, el próximo año tendrán que dejarlo libre.

Cristiano no es el único tema a tratar. El diario Mundo Deportivo develó que la reunión sirvió también para tratar el tema Bernardo Silva, que interesa al cuadro culé, pero a quien el Manchester City no dejará salir por menos de 100 millones de euros. Cifra impagable.



Además del portugués, se trató también el tema Ángel Di María, aunque todo parece indicar que su pase a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado está más que definido.



​Respecto a las salidas, los apuntados son Francisco Trincao y en menor medida el canterano Nico González. Trincao no sería tenido en cuenta por Xavi Hernández y se le buscaría salida al Sporting de Lisboa en calidad de préstamo, mientras que Nico podría salir cedido para darle más minutos.



​Otros nombres de los que se pudo haber hablado, sin confirmar por completo, son los de Rúben Neves (Wolverhampton) y Rafael Leao (AC Milan).