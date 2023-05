Otro que se va de Barcelona: Jordi Alba se despidió del club

Después de haber ganado la Liga de España en esta temporada 2023, varios jugadores de la plantilla del Barcelona están decidiendo terminar la relación contractual con el club azulgrana y el primero de ellos fue Sergio Busquets, el capitán e histórico jugador. Sin embargo, ahora sorpresivamente, Jordi Alba también ha dicho adiós de manera oficial.





A través de un video publicado por Jordi Alba y replicado en las cuentas oficiales de Barcelona, el defensor de 34 años decidió ponerle punto final a once temporadas vestido de culé. Al parecer, la falta de continuidad en el equipo de Xavi Hernández ha sido el detonante para tomar la decisión.



“Gracias a mis padres por lo que me han enseñado, gracias a mis amigos por compartir este camino conmigo. Gracias al staff, técnicos y compañeros con los que he podido coincidir en el club”, fueron una de las palabras de Jordi Alba.



Igualmente, luego de emitido el video de Alba, Barcelona hizo oficial que el futbolista hará parte de la plantilla hasta final de temporada 2022/23, tras llegar a un acuerdo en la desvinculación contractual.



“El FC Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Jordi Alba por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato siempre positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana, y le desea suerte y logros en el futuro. El Barça siempre será tu casa”, mencionó en el comunicado el club culé.



💙❤️ GRÀCIES 💙❤️ GRACIAS 💙❤️ THANK YOU 💙❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j — Jordi Alba (@JordiAlba) May 24, 2023



​Desde su llegada al primer equipo en la temporada 2012-2013, Alba hasta ahora ha disputado un total de 458 partidos, en el que ganó 19 títulos, hizo 26 goles y la barbaridad de 91 asistencias.



Por ahora, el futuro de Jordi Alba estará lejos de Barcelona y queda totalmente libre. Sin embargo, se desconoce a qué club o liga llegará, pero las ofertas en el mercado de fichajes seguramente no se harán esperar.