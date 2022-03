Mojica no insultó al árbitro y anulan la sanción: ¿qué dijo entonces?

Johan Mojica salió ileso del lío en el que se había metido tras supuestamente insultar a un árbitro.



El Comité de Apelación retiró este lunes los dos partidos de sanción con los que había sancionado al jugador colombiano del Elche tras su expulsión ante el Valencia, informó el club ilicitano.

Mojica había sido castigado con dos partidos después de ser expulsado con roja directa en los últimos minutos del último encuentro que disputó por, según el acta, llamar “hijo de puta” al colegiado Ortiz Arias.



El club, sin embargo, demostró con imágenes y con el informe de un perito judicial experto en el lenguaje facial que el colombiano no dijo esa expresión, sino “me cago en la puta, hombre”. Frase que no es usada en la jerga colombiana, pero que igual pudo adoptar después de tantos años en territorio español.



Tras ser sancionado con dos partidos por Competición, el club presentó este lunes un recurso ante Apelación en el que pedía la anulación de cualquier sanción y de la roja al demostrarse que no insultó al colegiado.



Así pues, el órgano de disciplina deportivo ha decidido anular la sanción al considerar que la expresión “no constituye un menosprecio o desconsideración al árbitro, por lo que procede la revocación de la sanción”. Apelación, por lo tanto, decide “anular la sanción de dos partidos” impuesta a Mojica, así como las multas accesorias al jugador y al club.



El lateral izquierdo, que se encuentra preparando con Colombia el partido contra Venezuela, decisivo para la clasificación al Mundial, sí podrá jugar la próxima jornada frente al Athletic Club en Bilbao.