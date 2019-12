Joao Félix fue elegido como el ‘Golden Boy’ del fútbol mundial

El portugués Joao Félix, delantero del Atlético Madrid, recibió este lunes en Turín el premio "Golden Boy" al mejor jugador menor de 21 años que juega en una liga europea y fue coronado como nueva estrella del fútbol mundial.

Joao Félix, de 20 años, recibió el premio que otorga desde 2003 el diario italiano "Tuttosport" acompañado por el presidente del Atlético Madrid, Enrique Cerezo, el director deportivo rojiblanco, Andrea Berta, y su representante, Jorge Mendes, y no escondió su emoción por un premio que deseaba profundamente. "Los más cercanos a mí saben cuánto he trabajado para conquistar este premio.



Era uno de los primeros premios que quería ganar y no lo gana cualquiera. Agradezco a mi familia, que siempre está conmigo. Mi familia sabe lo que pasamos para llegar a esta conquista", afirmó Joao Félix al recibir el galardón.



El talento portugués, fichado este verano por el Atlético Madrid por 127 millones de euros tras coronarse campeón de Portugal con el Benfica y ganar la Liga de Naciones UEFA con su selección, sucedió en el historial de ganadores al holandés Matthijs De Ligt, actual zaguero del Juventus Turín.



Joao Félix se convirtió en el segundo jugador del Atlético Madrid elegido como estrella del futuro por el diario turinés, tras el argentino Sergio Agüero, que lo ganó en 2007, y recibió una larga serie de elogios por quienes le acompañaron.



"En el Atlético siempre hemos tenido a muchos grandes jugadores, hemos tenido la suerte de tener a dos 'Golden Boy', Kun Agüero y ahora Joao Félix. Es uno de nuestros últimos fichajes, creemos que será uno de los mejores del mundo.



Es joven, tiene talento y sobre todo tiene una cosa, que le encanta jugar al fútbol", dijo Cerezo en el evento turinés. También el director deportivo Andrea Berta se unió a las felicitaciones y destacó los valores no solo deportivos sino humanos de Joao Félix, que, informó, hicieron posible que terminase en el Atlético y no en otros clubes europeos dispuestos a ofrecerle un sueldo superior.



"Es una satisfacción que le hayamos traído al Atlético tras una negociación muy larga. Fue difícil porque no sólo había que pagar una cláusula de rescisión (127 millones de euros), sino que hemos debido apretar con la familia y el chico. Su familia supo elegir el mejor paso para el crecimiento del futbolista, y no el lado económico", subrayó Berta.



Para el número 10 del Atlético fue un día de grandes emociones y, en su premiación, los organizadores proyectaron unos vídeos de sus compañeros rojiblancos Felipe Augusto y Koke Resurrección, además que del capitán del Benfica Luis Fernandes "Pizzi" y el técnico Bruno Lage, quien le lanzó en enero del curso pasado.



Se suman los elogios y crecen las expectativas para un Joao Félix que en los próximos años llegará a ser protagonista para el Balón de Oro, según consideró este lunes el director deportivo del Benfica, el portugués Manuel Rui Costa. "En Lisboa tenemos mucha nostalgia.



Le tuvimos muchos años, pero en el primer equipo solo le tuvimos un año. Es su mérito, hizo una temporada maravillosa, tomó la responsabilidad de llevar al equipo hacia el título liguero", afirmó el directivo luso, quien también acompañó a Joao Félix en el evento turinés.



"Estamos viendo nacer un nuevo jugador fantástico. Lo tiene todo para ser un jugador que hoy gana el Golden Boy, pero mañana será uno de los candidatos para el Balón de Oro", agregó.



Así, Joao Félix entró en un historial de ganadores del Golden Boy en el que están muchas estrellas del fútbol moderno, como el argentino Lionel Messi, los franceses Kilyan Mbappé y Paul Pogba o el inglés Raheem Sterling. Le tocará a él ahora liderar al Atlético Madrid hacia nuevas conquistas, tanto en la liga como en la Copa de Europa, donde le espera un octavo de final de máxima exigencia contra el Liverpool vigente campeón.