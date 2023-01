Bajan de la nube a Selección Colombia: Emery descarta regreso de Durán

No habrá milagro y eso, aunque ya se presentía, deja mal para a la Selección Colombia Sub 20 de cara al Sudamericano de la categoría.

El jugador más importante de la lista de convocados de Héctor Cárdenas en la Selección Colombia, que debuta este jueves contra Paraguay (7:30 p.m.), definitivamente no estará disponible.



Jhon Jader Durán fue confirmado como refuerzo de Aston Villa y llamado por el club para completar su revisión médica y todo lo relacionado con su fichaje y no estará en el campeonato suramericano, como confirmó su técnico, Unai Emery.



En conferencia de prensa previa al partido contra Southampton, el DT explicó su decisión. “Jhon no está disponible para el partido del sábado. Apenas está viniendo. Se va a quedar aquí con nosotros”, dijo.



La frase es un portazo a la Selección Colombia, que albergaba la esperanza de tenerlo en los últimos partidos de la primera fase del Sudamericano o tal vez en algún duelo de la segunda instancia. No será así.



“Es un jugador joven, queremos desarrollarnos con él, pero no pensamos que sea el reemplazo de Danny Ings. La idea es conseguir un equilibrio con otro delantero. Será difícil fichar un delantero para mejorar la plantilla, pero intentaremos hacerlo ahora o en verano”, detalló Emery.

​

El anuncio revive la polémica por la convocatoria d Cárdenas, que descartó a otro jugador con rodaje en el equipo como Tomás Ángel por un Durán que no estará y que no podrá reemplazarse.